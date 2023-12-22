В Екатеринбурге врач отдала мошенникам свыше полумиллиона рублей сбережений

В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД г. Екатеринбурга обратилась врач медицинского центра 1962 года рождения, которая сообщила, что телефонные аферисты убедили ее обналичить личные средства в размере 567 тысяч рублей и перевести их на указанный ими «безопасный счет».