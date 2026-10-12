Демирал об атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда: «Мирные жители стали мишенью без всякой причины. Желаю выздоровления пострадавшим и молюсь о милости Господа к погибшим»

Защитник « Аль-Ахли » Мерих Демирал отреагировал на атаки на аэропорт в Саудовской Аравии. В результате нескольких атак хуситов на аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде в последние дни погибли как минимум 13 человек, более 300 получили ранения.
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