Демирал об атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда: «Мирные жители стали мишенью без всякой причины. Желаю выздоровления пострадавшим и молюсь о милости Господа к погибшим»

Защитник « Аль-Ахли » Мерих Демирал отреагировал на атаки на аэропорт в Саудовской Аравии. В результате нескольких атак хуситов на аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде в последние дни погибли как минимум 13 человек, более 300 получили ранения.