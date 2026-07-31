Польша: границу пересекла российская ракета, «способная нести ЯО» Польские власти официально заявили, что ракета, упавшая накануне на терр.
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Польша: границу пересекла российская ракета, «способная нести ЯО» Польские власти официально заявили, что ракета, упавшая накануне на терр.
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