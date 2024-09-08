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Петербургский дневник

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Александр Беглов о жителях блокадного Ленинграда: Их подвиг показал всему миру пример стойкости и мужества

Александр Беглов о жителях блокадного Ленинграда: Их подвиг показал всему миру пример стойкости и мужества

В воскресенье на Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония 8 сентября на Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония, приуроченная к дате начала блокады Ленинграда.

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Комментарии
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W
Walery
Александр Беглов о жителях блокадного Ленинграда  -  Их подвиг показал всему миру пример стойкости и мужества!  Мы это и без него знаем. А что он может сказать о жителях САНКТ-ПетерБУРГА?  Разве только то, что вокруг города образовываются анклавы и  даже речь идет об автономиях Таджикистан-2.0 и Узбекистан-2.0?  А что если и эти 2.0 скоро захотят свои суверенитеты и потребуют выходы из РФ?  Как это уже было в 90-е с Союзом!
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