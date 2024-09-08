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Walery

Александр Беглов о жителях блокадного Ленинграда - Их подвиг показал всему миру пример стойкости и мужества! Мы это и без него знаем. А что он может сказать о жителях САНКТ-ПетерБУРГА? Разве только то, что вокруг города образовываются анклавы и даже речь идет об автономиях Таджикистан-2.0 и Узбекистан-2.0? А что если и эти 2.0 скоро захотят свои суверенитеты и потребуют выходы из РФ? Как это уже было в 90-е с Союзом!