Александр Беглов о жителях блокадного Ленинграда: Их подвиг показал всему миру пример стойкости и мужества

В воскресенье на Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония 8 сентября на Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония, приуроченная к дате начала блокады Ленинграда.
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