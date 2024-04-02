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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Накинула петлю на шею Путину»: Турция снова пнула Россию

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что Турция очередной раз пнула Россию. «На этот раз речь идет о размещении в Черном море многофункциональной боевой информационно-управляющей системы "Aegis" ("Иджис", в переводе "Эгида") на турецких эсминцах с управляемым ракетным/противоракетным оружием», ….

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