Судостроительный завод «Эмпериум» в Ленинградской области спустил на воду три пассажирских электросудна вместимостью 140 человек каждое, построенных по заказу компании «ВодоходЪ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Telegraph: Зеленс...
- Исследование Scie...
- В Москве хотят ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым