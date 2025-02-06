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В Киев повезут ультиматум от Трампа – политолог

В Киев повезут ультиматум от Трампа – политолог

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, приедет в Киев после Мюнхенской конференции по безопасности, а это значит, что он привезет уже согласованные позиции и потребует выполнять план, который будет представлен уже на самой конференции до визита.

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