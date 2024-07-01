Южноуральские спасатели эвакуировали больше 200 туристов на Юрюзани

Туристы в Челябинской области столкнулись с разгулом стихии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, в минувшие выходные спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС провели масштабные работы по оказанию помощи туристам, оказавшимся в затопленных районах на берегу Юрюзани.