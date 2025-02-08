Канадских хоккейных болельщиков попросили не освистывать гимн США

Воздержаться от освистывания гимна США попросил канадских болельщиков диктор Bell Centre Мишель Лакруа перед матчем между командой «Канадиенс» и «Нью-Джерси Девилз», которая состоялась 8 февраля в Bell Centre, пишет The Montreal Gazette.
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