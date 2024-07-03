Глава ВТБ Костин назвал Набиуллину русской Маргарет Тэтчер

ВМ

Владимир Моргунов

Отчего банкиру не хвалить главную банкиршу. Почти весь бюджет России загоняют...в промышленность ? НЕТ, В БАНКИ. ОНИ И ЖИРЕЮТ ОТ НАРОДНЫХ ДЕНЕГ, А НАРОД ВСЕ ХУДЕЕТ И ХУДЕЕТ.....