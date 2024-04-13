Монте-Карло (ATP). 1/2 финала. Синнер сыграет с Циципасом, Джокович встретится с Руудом

Сетка турнира здесь. Rolex Monte-Carlo Masters Монте-Карло, Монако 7 – 14 апреля 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 5 950 575 евро Открытые корты, грунт Полуфинал Стефанос Циципас (Греция) Янник Синнер (Италия) Дата проведения 13 апреля, 14.
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