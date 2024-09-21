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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Овечкин – это и есть хоккей. В ближайшие два года он побьет великий рекорд. Он пишет не только свою историю, но историю всей НХЛ». Анкудинов об Александре

Капитан «Вашингтона» впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала.  «Серьезно не стоит относиться к рейтингу.

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