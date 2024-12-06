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Царьград

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Куда пропал Сергей Волчков: Почему талант и любовь зрителей не помогли певцу стать "звездой"

Куда пропал Сергей Волчков: Почему талант и любовь зрителей не помогли певцу стать "звездой"

Куда после победу в ТВ-шоу "Голос" пропал Сергей Волчков. Почему талант, выдающиеся вокальные данные и любовь зрителей так и не помогли певцу стать "звездой" - и отправить уже Филиппа Киркорова на пенсию.

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Комментарии
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Сергей
Зато вышел бред собачий под названием &quot;черная пантера&quot;...
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12 час.
Амара Карпова
Давно не считаю киркорова мужчиной🤮Грязный петух💩позорище🤮
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12 час.
СМ
Сергей Медведев
Чуть что:это позорище или прячется за спины своей многочисленной охраны,или пулей летит в дальнее зарубежье,ложится в частную клинику,а его адвокаты начинают &quot;решать вопрос&quot;.В памяти народной этот грязный петух не останется.Как и бывшая &quot;женщина,которая поёт&quot;.
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11 час.

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