Куда пропал Сергей Волчков: Почему талант и любовь зрителей не помогли певцу стать "звездой"

Куда после победу в ТВ-шоу "Голос" пропал Сергей Волчков. Почему талант, выдающиеся вокальные данные и любовь зрителей так и не помогли певцу стать "звездой" - и отправить уже Филиппа Киркорова на пенсию.
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