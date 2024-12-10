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Специалист Ганган: ключевую ставку повышают из-за роста потребительского спроса

Специалист Ганган: ключевую ставку повышают из-за роста потребительского спроса

Ключевая ставка в России находится на высоком уровне, потому что потребительский спрос в стране растет быстрыми темпами и подогревается внутренними факторами - быстрым ростом кредитования и масштабными бюджетными расходами.

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