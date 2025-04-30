С мая 2025 года россиянам станет сложнее переводить деньги через специальные системы переводов. При упрощенной идентификации они не смогут за раз пересылать более 100 тысяч рублей, напоминает «Российская газета».
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