Житель Мордовии, обвиняемый в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, предстанет перед судом

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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