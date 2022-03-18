Происшествия

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Житель Мордовии, обвиняемый в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, предстанет перед судом

Житель Мордовии, обвиняемый в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, предстанет перед судом

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

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