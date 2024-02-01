Петербургский суд взыскал с кинокомпании 25 млн за не снятый «Храни меня, мой инстаграм!»

Созданием картины должны были заниматься братья Владимир и Олег Пресняковы. В Петербурге суд рассмотрел иск заместителя прокурора города в интересах Российской Федерации в лице Министерства культуры к «Кинокомпании Север», которая не сняла обещанный фильм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии