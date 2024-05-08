Киевский режим находится в состоянии кризиса, который может закончится отправкой в отставку президента Украины Владимира Зеленского, предположил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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