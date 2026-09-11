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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Франции. «Марсель» против «Ренна», «Монако» Головина проведет матч в субботу, «ПСЖ» Сафонова – в воскресенье

11 сентября « Марсель » в гостях сыграет с « Ренном » в стартовом матче 4-го тура чемпионата Франции.

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