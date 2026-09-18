Русская весна
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Русская весна

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Федеральные СМИ продолжают стесняться русских (ВИДЕО)

Федеральные СМИ продолжают стесняться русских (ВИДЕО)

Федеральные СМИ продолжают стесняться русских. «Я русский, и я поддерживаю свою страну», — заявил легендарный хоккеист Александр Овечкин на пресс-конференции «Вашингтон Кэпиталз».

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