Блюхер против Бонапарта

Фельдмаршал Блюхер на портрете Т. Лоуренса В предыдущей статье мы говорили о происхождении Гебхарда Леберехта фон Блюхера, его службе в шведской армии и у Фридриха II, участии в войнах против революционной и Наполеоновской Франции.