В Ульяновской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку, пострадал пилот, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
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