Партнерские воды: споры в конгрессе могут стоить США Тихого океана

Разногласия в конгрессе могут стоить США влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пока законодатели месяцами не могут согласовать финансирование для островных государств, Китай налаживает с ними отношения, чтобы обеспечить более свободный доступ к акваториям Тихого океана.