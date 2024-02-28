Партнерские воды: споры в конгрессе могут стоить США Тихого океана

Разногласия в конгрессе могут стоить США влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пока законодатели месяцами не могут согласовать финансирование для островных государств, Китай налаживает с ними отношения, чтобы обеспечить более свободный доступ к акваториям Тихого океана.
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