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Партнерские воды: споры в конгрессе могут стоить США Тихого океана

Партнерские воды: споры в конгрессе могут стоить США Тихого океана

Разногласия в конгрессе могут стоить США влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пока законодатели месяцами не могут согласовать финансирование для островных государств, Китай налаживает с ними отношения, чтобы обеспечить более свободный доступ к акваториям Тихого океана.

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