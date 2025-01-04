Банды мигрантов повсюду нападали на прохожих, жгли автомобили, обстреливали полицию петардами Настоящим побоищем обернулось празднование Нового года на улицах европейских городов.
То ли ещё будет: новогоднее побоище, или страх и ужас в Европе
Комментарии
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Галина Друзина
Ага, а у нас в России это тоже уже начинается и идёт семимильными шагами, вот, что значит раздавать гражданство направо и налево.
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12 час.
ninikooo Митусова
Молиться о том, чтобы подобное не произошло у нас с такими темпами « распродажи Родины на ярмарке желаний» чиновников и депутатов.
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10 час.
Елена Александровна
Это всё было понятно всем думающим людям, не только Мюррею. И наши "господа"- нувориши тоже всё завозят и завозят семьями и целыми кишлаками, да и нелегалов думаю, тоже немало. Ничего не меняется - те кто придумал всю эту муть, типа Бжезинского и прочих подобных сдохли, а оставшимся и будущим поколениям, это всё расхлёбывай!
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7 час.
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