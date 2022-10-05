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Эрдоган заявил, что Афины просят помощи у США против Турции

Эрдоган заявил, что Афины просят помощи у США против Турции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис просит у Вашингтоне помощи против Турции, заявил 4 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в конгресс-центре Университета Гаджи Байрама Вели в Анкаре, сообщает агентство «Анадолу».

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