Эрдоган заявил, что Афины просят помощи у США против Турции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис просит у Вашингтоне помощи против Турции, заявил 4 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в конгресс-центре Университета Гаджи Байрама Вели в Анкаре, сообщает агентство «Анадолу».