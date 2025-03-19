Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • svet alex
    Серьезные люди! Надеемся, что они будут защищать и отстаивать интересы России и не реагировать на подачки англосаксов...Новые переговорщи...
  • Евгений Петров
    Хрень, где фото и видео, хохлоботы разгоняют хрень."Жесть. Они взлёт...
  • Борис Кокин
    Забыли ссуки каково это под Полтавой звиздюлей отгребать.Шведы прямо заяви...

Польша хочет оттяпать Львов. Учения НАТО на границе. Когда вторгнутся "миротворцы?"

Польша хочет оттяпать Львов. Учения НАТО на границе. Когда вторгнутся "миротворцы?"

Страны НАТО, по данным разведки, готовятся к вторжению на Украину под видом "миротворцев", проводя учения Steadfast Dart-25 у границ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх