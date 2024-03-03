Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Отправить посейдоны к штатам и острову...В США раскрыли, к...
  • Владимир Бурцев
    Богу богово, а кесарю кесарево!- История- так сложились стечение обстоятельств  последних события в жизни женщины нар...Патриарх Кирилл н...
  • Игорь Петров
    Ещё 1 Abrams и ма...

Зеленский предоставил Сырскому «карт-бланш»

Зеленский предоставил Сырскому «карт-бланш»

Владимир Зеленский предоставил главкому ВСУ Александру Сырскому полную свободу действий в вопросе кадровых изменений в армии, о чём заявил в своем ежевечернем видеоблоге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Значит ещё полмиллиона хохлов положит!
Ответить
13 час.
Константин Самарин
Да ни какого кар-бланша нет. Просто Зеленский потерялся в пространстве и времени, и не понимает, что происходит на фронте. Вот и взвалил непосильную ношу на Сырского, рассчитывая сделать его козлом отпущения, после очередного провала ВСУ.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх