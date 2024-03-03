Зеленский предоставил Сырскому «карт-бланш»

Константин Самарин

Да ни какого кар-бланша нет. Просто Зеленский потерялся в пространстве и времени, и не понимает, что происходит на фронте. Вот и взвалил непосильную ношу на Сырского, рассчитывая сделать его козлом отпущения, после очередного провала ВСУ.