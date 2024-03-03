Владимир Зеленский предоставил главкому ВСУ Александру Сырскому полную свободу действий в вопросе кадровых изменений в армии, о чём заявил в своем ежевечернем видеоблоге.
Зеленский предоставил Сырскому «карт-бланш»
Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Значит ещё полмиллиона хохлов положит!
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13 час.
Константин Самарин
Да ни какого кар-бланша нет. Просто Зеленский потерялся в пространстве и времени, и не понимает, что происходит на фронте. Вот и взвалил непосильную ношу на Сырского, рассчитывая сделать его козлом отпущения, после очередного провала ВСУ.
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11 час.
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