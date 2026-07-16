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Британский фонд зафиксировал исторический рекорд арестов детей за сексуальные преступления

Британский фонд зафиксировал исторический рекорд арестов детей за сексуальные преступления

Соглас­но опуб­ли­ко­ван­но­му 14 июля 2026 года отчё­ту бри­тан­ско­го Моло­дёж­но­го фон­да пре­ду­пре­жде­ния наси­лия (Youth Endowment Fund), в Соеди­нён­ном Коро­лев­стве зафик­си­ро­ван исто­ри­че­ский мак­си­мум аре­стов детей за пре­ступ­ле­ния сек­су­аль­но­го харак­те­ра.

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