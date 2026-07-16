Британский фонд зафиксировал исторический рекорд арестов детей за сексуальные преступления

Согласно опубликованному 14 июля 2026 года отчёту британского Молодёжного фонда предупреждения насилия (Youth Endowment Fund), в Соединённом Королевстве зафиксирован исторический максимум арестов детей за преступления сексуального характера.
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