Аргументы и Факты

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США выразили разочарование решением CAS по ситуации с Камилой Валиевой

США выразили разочарование решением CAS по ситуации с Камилой Валиевой

Олимпийский и паралимпийский комитет (НОК) США разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в турнире женского одиночного катания на Олимпиаде в Пекине, передает «Чемпионат».

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