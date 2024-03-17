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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Браим о «Реале»: «Счастлив играть за лучший клуб в мире. У команды нет потолка, мы здесь для того, чтобы выиграть все» 

Хавбек мадридцев высказался после матча Ла Лиги с «Осасуной» (4:2), в котором он забил победный гол. «Это «Реал» Мадрид.

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