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Автоэксперт Хайцэер: новшества в экспорте авто из КНР скажутся на ценах в России

Автоэксперт Хайцэер: новшества в экспорте авто из КНР скажутся на ценах в России

Китай ужесточит процедуру экспорта автомобилей с 2027 года. Это однозначно скажется на ценах автомобилей, заявил в беседе с 360.

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