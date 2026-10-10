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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о своей трансферной стоимости: «Больше 100 млн евро, если бы у меня был агент Мендеш. А если простой – около 50»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил свою возможную трансферную стоимость на современном футбольном рынке.

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