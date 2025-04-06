Маск поддержал создание зоны свободной торговли в Евросоюзе

Американский миллиардер и руководитель департамента Соединённых Штатов по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск выразил поддержку созданию зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на введение торговых пошлин против Евросоюза президентом США Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии