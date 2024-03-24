Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии».
Президент Таджикистана заявил, что у террористов нет национальности
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Если бы это были русские - он вопил бы на весь мир о том, что самые ярые террористы - это русские, а сейчас щемит свою задницу в укромное место. Лучше бы рассказал сколько террористических организаций работает в его государстве!!!!!!!!!!!!!! И как посольство Украины сколачивает в Таджикистане банды!!!!!!!!
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16 час.
Silver Kont
А содержать и кормить его кто будет? Он сам засылает своих ослоёбов в Россию на заработки, даже кредиты дают на поездку... Вот когда введут визовый режим и рабочие визы, когда "бизнесьмены" будут полностью отвечать за ввезённых бесхвостых ишаков, отвечая за их содержание и нахождение на территории объекта, на который они пригласили " бесценных спицеалисов" - вот тогда можно говорить об отсутствии чего -либо из выше перечисленного...
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15 час.
Анфиса Иванова
А пару дней назад яростно вопил против информации, что это " таджики-убийцы" ...орал что эта информация Фейк !!!!! А теперь лепечет Путину свое " соболезнуем...скорбим..." Но Путин же добренький и Рахмона быстренько простил...
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13 час.
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