Президент Таджикистана заявил, что у террористов нет национальности

Татьяна Кибишева Если бы это были русские - он вопил бы на весь мир о том, что самые ярые террористы - это русские, а сейчас щемит свою задницу в укромное место. Лучше бы рассказал сколько террористических организаций работает в его государстве!!!!!!!!!!!!!! И как посольство Украины сколачивает в Таджикистане банды!!!!!!!!

Silver Kont А содержать и кормить его кто будет? Он сам засылает своих ослоёбов в Россию на заработки, даже кредиты дают на поездку... Вот когда введут визовый режим и рабочие визы, когда "бизнесьмены" будут полностью отвечать за ввезённых бесхвостых ишаков, отвечая за их содержание и нахождение на территории объекта, на который они пригласили " бесценных спицеалисов" - вот тогда можно говорить об отсутствии чего -либо из выше перечисленного...