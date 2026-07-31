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Россиянину вынесли приговор за финансирование терроризма

Россиянину вынесли приговор за финансирование терроризма

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области сообщило, что 56-летний житель Тайшета приговорён к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за финансирование терроризма и экстремизма, а также незаконное хранение оружия .

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