Россиянину вынесли приговор за финансирование терроризма

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области сообщило, что 56-летний житель Тайшета приговорён к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за финансирование терроризма и экстремизма, а также незаконное хранение оружия .
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