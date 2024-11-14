Лавров сравнил заморозку конфликта на Украине с минскими соглашениями

Заморозка конфликта на Украине, предлагаемая администрацией победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, будет равносильна новым минским соглашениям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 ноября на телеканале «Россия 1».
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