Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Военные при помощи МП-2ИМ обеспечили защищенную связь на Купянском направлении

Военные при помощи МП-2ИМ обеспечили защищенную связь на Купянском направлении

Военные связисты «Западной» группировки войск на Купянском направлении выполняют задачи по обеспечению управления войсками и передачи оперативной информации от вышестоящего штаба к подчиненным подразделениям.

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