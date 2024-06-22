Офицер Дмитриев: к издевательствам над мигрантами причастен ряд ведомств Польши

Целый ряд силовых структур, включая пограничников, военных и полицию, были замешаны в случаях жестокого обращения с мигрантами в Польше, сообщил РИА НовостиРИА Новости официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.
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