Президент США Дональд Трамп на 60 дней приостановил введение новых антироссийских санкций. Госсекретарь Марко Рубио, выступая перед журналистами в Узбекистане, объяснил, что решение принято, чтобы понять, способны ли нынешние переговоры с Москвой и Киевом привести к результату и не допустить «ещё одного разрушительного года войны и конфликта».