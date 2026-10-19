Президент США Дональд Трамп на 60 дней приостановил введение новых антироссийских санкций. Госсекретарь Марко Рубио, выступая перед журналистами в Узбекистане, объяснил, что решение принято, чтобы понять, способны ли нынешние переговоры с Москвой и Киевом привести к результату и не допустить «ещё одного разрушительного года войны и конфликта».
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