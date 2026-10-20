NQ Range (10-20-26) E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! MAZing Back to Range call as we need to see if the Sunday into Monday O/N massive low volume magic lift holds or melts.
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