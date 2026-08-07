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Мы соседи по планете

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10 самых странных правил дорожного движения в мире

В Австрии вас могут оштрафовать за превышение скорости, определив ее на глаз, без радара. В Китае туристы с международными водительскими правами могут сесть за руль лишь после сдачи теоретического экзамена и получения местного разрешения на вождение.

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