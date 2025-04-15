ЕС разрабатывает санкции против России в обход вето Венгрии: что планируется?

Некоторые страны ЕС разрабатывают санкции против России, обходя вето Венгрии. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса за её сотрудничество с Россией, утверждая, что она поддерживает Владимира Путина.