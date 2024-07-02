Плывущие в направлении любви

Петербургский фестиваль неигрового и экспериментального кино «Послание к человеку» открылся для меня в 2012 году, сразу после первого посещегния Казанского международного фестиваля мусульманского кино (естественно, в Казани): я вернулась домой.
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