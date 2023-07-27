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Гигантская кукла Барби доводит до нервного срыва автомобилистов

Гигантская кукла Барби доводит до нервного срыва автомобилистов

Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года, а его рекламная кампания продолжается по всему миру. Подогревая интерес аудитории к истории самой известной куклы, в Дубае рядом со знаменитым небоскребом Бурдж-Халифа разместили масштабную 3D-рекламу.

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