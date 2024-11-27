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Маск негативно отреагировал на запрос Байдена о выделении средств Киеву

Маск негативно отреагировал на запрос Байдена о выделении средств Киеву

Илон Маск отрицательно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса $24 млрд на дополнительную военную помощь Киеву и восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине.

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