Почему мы так презираем точку в текстовых сообщениях? Максим МорозовДля молодого поколения использование правильной пунктуации в текстовых сообщениях часто очень важно, поэтому возникла интересная тенденция: избегать точки в конце предложения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии