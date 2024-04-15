Пензенских педагогов и воспитателей избавят от бумажной работы

Председатель комитета Государственной думы по вопросам просвещения Ольга Казакова объявила о разработке документа, направленного на снижение документарной нагрузки на педагогов дошкольных учреждений, преподавателей колледжей и университетов.
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