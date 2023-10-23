Стартовал прием заявок на премию «Семья Ямала» – 2024

Конкурс пройдет в округе в 11 раз. Заявлено 8 номинаций: «Многодетная семья года», «Молодая семья года», «Династия года», «Золотая семья года», «Опекунская (приемная) семья года», «Преодоление», «Спортивная семья года», «Творческая семья года».
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