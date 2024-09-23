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Царьград

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В Нижнем Тагиле снесли дом, где после взрыва газа погибли 11 человек

В Нижнем Тагиле снесли дом, где после взрыва газа погибли 11 человек

Об окончании демонтажа сообщил глава города Владислав Пинаев.В Нижнем Тагиле снесли дом, где в августе после взрыва газа погибли 11 человек.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Чего-то очень и очень быстро, даже для Московской области, убрали дом. Кто как, но я не верю в такие разрушения от взрыва даже пары тройки 50-ти литровых одновременно....
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17 час.

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