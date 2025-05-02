Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия и Азербайджан продолжают работу по урегулированию статуса Русского дома в Баку.
Россотрудничество рассчитывает на позитивный результат по Русскому дому в Баку
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ОРЛОВ Святослав
Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России (ФНКА АзерРос). Офис находится по адресу: 101000, Москва, Подсосенский переулок, д. 21, стр. 1Региональная общественная организация «Азербайджанская община Москвы». Адрес: Москва, Костомаровский переулок, д. 3, стр. 4.
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14 час.
ОРЛОВ Святослав
Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России (ФНКА АзерРос). Офис находится по адресу: 101000, Москва, Подсосенский переулок, д. 21, стр. 1Региональная общественная организация «Азербайджанская община Москвы». Адрес: Москва, Костомаровский переулок, д. 3, стр. 4. А у ЭТИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРОК РЕГИСТРАЦИ НЕ ИСТЕК?
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14 час.
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